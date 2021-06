Erstmals ist ein Format des vor allem bei jungen Menschen populären Videoportals Tiktok mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden.

An den Moderator Niklas Kolorz, der in dem Netzwerk in kurzen Videos Wissensthemen aufbereitet, gingen gleich zwei Preise: die Auszeichnung der Jury in der Kategorie "Wissen und Bildung" sowie der Publikumspreis. Tiktok gehört dem chinesischen Konzern Bytedance und gilt als erste global erfolgreiches Online-Netzwerk in der Hand eines nicht-amerikanischen Konzerns.



In der Kategorie "Kultur und Unterhaltung" wurde eine kreative Antwort auf die Kontaktbeschränkungen in der Pandemie ausgezeichnet. Björn Lengwenus, Leiter einer Schule in Hamburg, ging während der Schulschließungen sechs Wochen lang mit einer Show im Video-Dienst Youtube auf Sendung. Die Komikerin Enissa Amani gewann in der Kategorie "Spezial" einen Preis für ihr Format "Die beste Instanz". Die Talkshow war eine Reaktion auf eine Ausgabe des vielfach kritisierten WDR-Talkformats "Die letzte Instanz", in der unter anderem über den Begriff der "Zigeunersoße" diskutiert worden war.



Einen Schwerpunkt unter den diesjährigen Gewinnern bildeten Angebote, die sich mit rechter Gewalt beschäftigen - etwa der Podcast "190220 - Ein Jahr nach Hanau" und die Web-Dokumentation "Gegen uns", die Opfer von Rassismus und rechtsextremer Gewalt aus der Anonymität holt. "#StolenMemory" wiederum erzählt die Lebensgeschichten von Holocaust-Opfern anhand von persönlichen Hinterlassenschaften. Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik und wird seit 2001 verliehen.

