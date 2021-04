Für ihr Engagement in der Corona-Krise erhält die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Buyx, den Deutschen Nationalpreis 2021.

Die Medizinethikerin gehöre zu jenen Menschen, die in dieser Zeit mit hoher Expertise und einem klaren Kommunikationsstil immer wieder Ängsten entgegenwirkten, teilte der Stiftungsvorstand in Hamburg mit. Der mit 30.000 Euro dotierte Preis soll im Juni in Berlin durch den ehemaligen Bundespräsidenten Köhler überreicht werden.

