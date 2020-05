Die Deutsche Welle widmet ihren Freiheitspreis in diesem Jahr weltweit allen Journalisten, die wegen ihrer Berichterstattung über die Corona-Pandemie benachteiligt oder unterdrückt werden.

Die Pandemie erzeuge eine Situation, in der nicht nur die Gesundheit von Menschen, sondern auch die Freiheitsrechte bedroht seien, sagte Intendant Limbourg. Damit werde auch die Pressefreiheit in hohem Maße eingeschränkt. Alle Maßnahmen von Regierungen in der Coronakrise müssten aber unter ein kritisches Auge von Journalisten gestellt werden.



Die Deutsche Welle vergibt den Freiheitspreis "Freedom of Speech Award" seit 2015. Damit werden Personen oder Initiativen für ihre herausragende Förderung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit ausgezeichnet.