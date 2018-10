Auszeichnung für Behindertensportler „Es ist eine ganz besondere Ehre“

Gerd Schönfelder ist als erster Behindertensportler in die „Hall of Fame des deutschen Sports“ aufgenommen worden. Der 48jährige Skirennfahrer ist ein Aushängeschild der paralympischen Bewegung. Am Freitagabend wurde er im Rahmen einer Gala in der Nähe von München ausgezeichnet.

Gerd Schönfelder im Gespräch mit Bernhard Krieger