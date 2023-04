Deutscher Jazzpreis ehrt Lebenswerk von Rolf und Joachim Kühn. (Stephanie Pilick/dpa)

Das teilte die Jury heute in Berlin mit. Der im vergangenen Jahr verstorbene Klarinettist Rolf Kühn spielte in den USA unter anderem in den Orchestern von Benny Goodman und Tommy Dorsey. Neben dem klassischen Jazz umfasst sein musikalisches Spektrum auch Freejazz und Jazzrock. Sein jüngerer Bruder Joachim Kühn genießt als Klaviervirtuose ebenfalls hohes Ansehen. Der Deutsche Jazzpreis wird am 27. April in Bremen verliehen.

