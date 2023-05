Deutscher Computerspielpreis

Der Deutsche Computerspielpreis geht an "Chained Echoes". (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Matthias Linda und Deck13 Spotlight wurden am Abend in Berlin für das an Rollenspiele aus den 90er Jahren angelehnte Computerspiel geehrt. Den Nachwuchspreis für das beste Debüt sicherten sich Rose Engine und Humble Games für "Signalis". Ingesamt verlieh der Verband der deutschen Games-Branche gemeinsam mit der Bundesregierung Auszeichnungen in 15 Kategorien verliehen. Teilnehmen können Spiele, die zu mindestens 80 Prozent in Deutschland entwickelt wurden.

