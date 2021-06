Die Schriftstellerin Herta Müller wird Mitglied im Orden "Pour le mérite".

Die 67-jährige Literaturnobelpreisträgerin ist zusammen mit dem Judaisten und früheren Museumsleiter Peter Schäfer in die Gelehrten-Vereinigung gewählt worden, teilte Kulturstaatsministerin Grütters mit. Die Auszeichnung wird Persönlichkeiten zuteil, die sich um Wissenschaft und Kunst verdient gemacht haben.



Der Vereinigung gehören derzeit jeweils rund 40 Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland an. Herta Müller ("Atemschaukel", "Herztier") war 2009 mit dem den Nobelpreis für Literatur geehrt worden.

