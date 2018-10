Der Franzose Daniel Nivel, der während der Fußball-WM vor 20 Jahren von deutschen Hooligans brutal zusammengeschlagen wurde, wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Bundesaußenminister Maas verleiht dem früheren Polizisten die Auszeichnung in der deutschen Botschaft in Paris, kurz vor dem Nations-League Spiel Frankreich gegen Deutschland. Der heute 63-Jährige Nivel ist seit dem Angriff 1998 schwerstbehindert. Eine Gruppe deutscher Hooligans hatte den Polizisten am Tag des WM-Vorrundenspiels Deutschland gegen Jugoslawien angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Vier Angreifer wurden später in Deutschland zu Haftstrafen von dreieinhalb bis zehn Jahren verurteilt.