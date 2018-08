Der Deutsche Umweltpreis geht in diesem Jahr an eine Meeresbiologin und an ein Expertenteam aus Abwasserforschern.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gab die Preisträger in Osnabrück bekannt. Mit Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven werde die Bedeutung der Meere für Klima, Lebensvielfalt und Nahrungsversorgung betont. Und die Abwasserexperten vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig hätten mit einem Projekt in Jordanien das Ziel "Sauberes Wasser für alle" greifbar werden lassen.



Der Deutsche Umweltpreis ist mit 500.000 Euro Preisgeld die höchstdotierte Umweltauszeichnung Europas. Der Preis wird Ende Oktober in Erfurt von Bundespräsident Steinmeier überreicht.