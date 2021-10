Die Autorin Mithu M. Sanyal erhält für ihr Romandebüt "Identitti" den diesjährigen Literaturpreis Ruhr.

In dem Buch geht es um eine Professorin für postkoloniale Studien, die eine andere Hautfarbe vortäuscht. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wurde am Donnerstagabend im Ruhrfestspielhaus Recklinghausen verliehen, wie der Regionalverband Ruhr mitteilte. Der im Februar erschienen Roman war zuvor auch schon auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Es handele sich um einen bunten, lebensvollen Ideenroman zur aktuellen Diskussion über Herkunft, Hautfarbe, Klasse, Geschlecht, Religion, Kultur, Begehren, Bildung und Weltanschauung, lobte die Jury. Sanyal erleuchte "ihre Leser*innen, indem sie sie verwirrt - witzig, spannend, formenreich und innovativ".



Den Förderpreis erhält Esra Canpalat aus Bochum für die Erzählung "Walrosshaut". Der Förderpreis ist mit 5.000 Euro dotiert. Auch ein undotierter Ehrenpreis wird vergeben. Die Auszeichnung geht an Beate Scherzer und Peter Kolling von der Buchhandlung Proust in Essen für ihr jahrzehntelanges Engagement für die Literatur in Essen und im gesamten Ruhrgebiet.

