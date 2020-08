Bei den MTV Video Music Awards hat Lady Gaga fünf Auszeichnungen erhalten.

Die US-Musikerin erhielt den renommierten Preis unter anderem in der Kategogie Beste Künstlerin. Die Sängerin Ariana Grande erhielt drei Preise. Der kanadische Sänger "The Weeknd" wurde mit dem Hauptpreis geehrt: sein Titel "Blinding Lights" wurde als bestes Video des Jahres gekürt.



Der Musiksender MTV vergibt den Publikumspreis in New York seit 1984. In diesem Jahr wurden wegen der Corona-Pandemie zudem zwei Sonderkategorien eingeführt: Bestes Musikvideo von Zuhause und Quarantäne-Darbietung.