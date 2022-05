Mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wird unter anderen der Moderator Kurt Krömer. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Ausgezeichnet wird unter anderen der Moderator Kurt Krömer, der in seiner Talkshow mit Comedian Torsten Sträter über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit Depressionen sprach. Daniel Danskoy wird für die WDR-Talkshow „Freitag Nacht Jews“ über jüdisches Leben in Deutschland geehrt. Der Entertainer Joko Winterscheid erhält einen Preis für "Wer stiehlt mir die Show?". Im Bereich Information und Kultur gab es unter anderem eine Auszeichnung für "Charité Intensiv: Station 43", eine Nahaufnahme über den Pandemiewinter in einer Berliner Intensivstation. Der Preis für besondere journalistische Leistungen geht an die ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf für ihre Reportagen aus Afghanistan. Insgesamt vergab die Jury 19 Preise und Ehrungen.

Die Verleihung des renommierten Fernsehpreises findet am 26. August im Theater Marl statt.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.