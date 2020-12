Das Bundesentwicklungsministerium hat den diesjährigen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie "Globale Partnerschaften" verliehen.

Ausgezeichnet wurden das Bekleidungsunternehmen Brands Fashion, der Landkreis Karlsruhe und die Stadt Landau in der Pfalz, wie das Ministerium in Berlin mitteilte. Alle drei Gewinner hätten sich in besonderer Weise dafür eingesetzt, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu erreichen. Brands Fashion habe in Zusammenarbeit mit seinem indischen Partner Sags Apparel moderne und faire Lieferketten aufgebaut. Der Landkreis Karlsruhe und die Stadt Landau hätten jeweils mit kommunalen Partnerschaften in Ruanda und Brasilien unter anderem an Lösungen für Straßenbeleuchtungen mit LED-Licht gearbeitet. Der Nachhaltigkeitspreis "Design" ging an die Plakatkampagne "Weniger ist leer" von Brot für die Welt.

