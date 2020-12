In einer Online-Zeremonie sind die diesjährigen Nobelpreisträger der Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaftswissenschaften geehrt worden.

Ausgezeichnet wurde unter anderem der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel. Wegen der Corona-Pandemie gab es nur eine Live-Übertragung mit einer Ansprache des schwedischen Königs Gustaf. Die Preisträger hatten ihre Urkunden und Medaillen wegen der Corona-Pandemie bereits vorab an ihren Wohnorten erhalten. Einzig das Welternährungsprogramm bekam den Friedensnobelpreis in einer kurzen Zeremonie in ihrem Hauptsitz in Rom überreicht.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.