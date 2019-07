Um den Umgang mit Autisten zu verbessern hat die Londoner Polizei ein sogenanntes Notfall-Kartenprogramm gestartet.

Damit sollen die Interaktion zwischen Beamten und Menschen mit Autismus erleichtert und stressige Situationen vermieden werden. Auf den Karten ist zum Beispiel dokumentiert, dass der Inhaber Schwierigkeiten mit der Kommunikation hat und zu unvorhersehbarem Verhalten neigt. Die Polizei will die Notfall-Karten in Zusammenarbeit mit den zuständigen Autismus-Verbänden entwickeln.



Vergangene Woche kam es in der britischen Hauptstadt zu einem Zwischenfall zwischen Beamten und einem Menschen mit Autismus. Auf einem Video war zu sehen, wie die Einsatzkräfte den Mann während eines Anfalls gewaltsam zurückhielten.



Autismus ist eine neurologische Entwicklungsstörung. Nach Angaben des Bundesverbandes zur Förderung von Menschen mit Autismus können Betroffene soziale und emotionale Signale nur schwer einschätzen. Die Reaktionen auf Gefühle anderer Menschen sind selten angemessen.