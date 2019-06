Die IG Metall verlangt von der Bundesregierung eine klare Festlegung auf die Elektromobilität.

Vom heutigen Auto-Gipfel im Kanzleramt erwarte er, dass nicht um den heißen Brei herumgeredet werde, sagte Gewerkschaftschef Hofmann den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Bei wichtigen Themen wie dem Ausbau der Lade-Infrastruktur oder der Batteriezell-Fertigung in Deutschland müsse man vorankommen.



Die CDU-Spitze befasst sich am Vormittag in Berlin mit ihrem Konzept zur Mobilität der Zukunft. Dabei geht es auch um einen besseren Mix von Mobilitätsangeboten. Am Abend kommen dann führende Minister sowie die Spitzen von Union und SPD mit Vertretern der Auto-Branche im Kanzleramt zusammen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die deutschen Klimaschutzziele beim Straßenverkehr erreicht werden können.