Auto rast in Fußgängerzone

Im rheinland-pfälzischen Trier hat ein Mann in einem Auto in der Fußgängerzone mehrere Menschen angefahren und mindestens zwei Personen tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sind der Fahrer festgenommen und der Wagen beschlagnahmt worden. Es besteht den Angaben zufolge keine Gefahr mehr. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt.

Der Verdächtige wird nun von den Ermittlern befragt. Laut Polizei handelt es sich um einen 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg. Der Mann fuhr nach jetzigem Kenntnisstand mit einem SUV durch die Fußgängerzone - und steuerte sein Fahrzeug offenbar "wahllos" gegen Menschen. Augenzeugen berichteten, dass Personen durch die Luft geschleudert worden seien. Es gibt eine Reihe von Schwerverletzten, es sind Rettungskräfte aus der gesamten Region im Einsatz.



Weitere Details, insbesondere zum Hintergrund des Vorfalls, sind bislang nicht bekannt. Bei einem Pressestatement der Polizei hieß es, es gebe keine Anzeichen, die in irgendeine Richtung wiesen. Derzeit sei die Polizei dabei, Spuren zu sichern. Ausdrücklich werden Zeugen darum gebeten, Videos und Bilder auf einem eigens eingerichteten Hinweisportal hochzuladen, ansonsten aber auf keinen Fall zu veröffentlichen.



Polizei: Innenstadt meiden

Die Sicherheitskräfte riefen dazu auf, das betroffene Stadtgebiet zu meiden. Die Versorgung der Verletzten habe absoluten Vorrang, hieß es weiter. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlichte eine amtliche Gefahrenmitteilung. In Trier herrsche eine "Sonderlage".



Triers Oberbürgermeister Leibe zeigte sich geschockt: "Wir sehen solche Bilder im Fernsehen ganz oft und denken das kann bei uns nicht passieren", sagte er. "Jetzt ist es auch in Trier passiert." Er sei nach dem Vorfall durch die Innenstadt gelaufen, und das sei "einfach nur schrecklich" gewesen.



Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer äußerte sich in einer ersten Reaktion entsetzt über den Vorfall. Innenminister Lewentz ist auf dem Weg nach Trier. Die Bundesregierung reagierte ebenfalls bestürzt. Regierungssprecher Seibert schrieb auf Twitter, die Gedanken seien bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den Verletzten und bei allen, die im Einsatz seien, um die Betroffenen zu versorgen.



