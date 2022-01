In einem Bericht der Financial Times nannte es der Geschäftsführer von Ford in Frankreich, Vignon, "wirklich paradox", in einem Land mit drei nationalen Autoherstellern eine so autofeindliche Regierung zu haben. Ford konkurriert in Frankreich mit dem einheimischen Unternehmen Renault und den Marken Peugeot und Citroën, die mittlerweile zum Stellantis-Konzern gehören. Vignon ergänzte , die Maßnahmen spiegelten eine soziale Kluft zwischen den Politikern an der Macht in Paris und den Menschen in dünner besiedelten Landesteilen wider.