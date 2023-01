Eine Baustelle auf der Autobahn A9 in Bayern (imago stock&people)

Das sagte der Geschäftsführer der Autobahn GmbH, Krenz, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Bis zu neun Prozent des Netzes seien davon betroffen. Mehr könne der Verkehr nicht verkraften. Zugleich beklagte Krenz, dass in den Erhalt der Infrastruktur in der Vergangenheit zu wenig investiert worden sei. Er appellierte an die Politik, die Planung von Bauvorhaben zu beschleunigen.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.