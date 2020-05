Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat fordert die Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen.

Dadurch könnte die Zahl der Verkehrsopfer sinken, teilte der Verein in Berlin mit. Dem Verkehrssicherheitsrat gehören unter anderem Ministerien von Bund und Ländern, die gesetzlichen Unfallversicherungsträger, die Deutsche Verkehrswacht sowie Automobilclubs an. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit sollte nach Ansicht des Vereins bei 130 Kilometern pro Stunde liegen. Dem Beschluss vorausgegangen war eine interne Debatte, die mehrere Monate dauerte. Auch innerhalb der großen Koalition ist ein Tempolimit umstritten. Im Bundesrat war zuletzt ein Vorstoß zur Einführung am Widerstand von unionsgeführten Ländern gescheitert.