VW-Chef Diess hält angesichts von mehr Elektro-Fahrzeugen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen für unnötig.

Diess sagte dem "Handelsblatt", in der elektrischen Welt werde ohnehin langsamer gefahren, weil die Fahrzeuge bei höheren Geschwindigkeiten schneller an Reichweite verlören. Deshalb frage er sich, ob man überhaupt ein Tempolimit brauche. Falls nach der Bundestagswahl eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen komme, sei das aber keine Bedrohung des Geschäftsmodells. Man verkaufe Autos auf der ganzen Welt, auch in Ländern mit Tempolimit, meinte Diess. Insofern bedürfe es keiner besonderen Vorbereitung.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.