Porsche wird vielen seiner Angestellten künftig mehr Möglichkeiten für mobiles Arbeiten gewähren.

An bis zu zwölf Tagen im Monat sollen rund 22.000 Mitarbeitende mobil arbeiten dürfen, sagte ein Sprecher des Stuttgarter Autoherstellers. Darauf hätten sich Betriebsrat und Geschäftsleitung geeinigt. Solange das Arbeitsergebnis stimme, sei es egal, ob jemand in einem Ferienhaus oder im Café um die Ecke arbeite, sagte Porsche-Personalvorstand Haffner der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Für einige Arbeitsbereiche gilt die Vereinbarung nicht, weil das mobile Arbeiten dort nicht möglich ist, beispielsweise in der Produktion. Seine Bürofläche will Porsche bis 2025 um ein Fünftel reduzieren.

