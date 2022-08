Audi will in die Formel 1 einsteigen. (imago-images / Future Image / Christoph Hardt)

Zur Saison 2026 werde hierfür ein Motor entwickelt, erklärte der Fahrzeughersteller in Ingolstadt. An welchen Rennstall dieser geliefert werden soll, wurde nicht mitgeteilt. Gebaut werden soll der Antrieb am Standort von Audi Sport in Neuburg an der Donau.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.