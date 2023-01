E-Ladestationen

Elektromobilität in Halle/Saale (dpa-Zentralbild)

Hintergrund ist der schleppende Ausbau des Ladenetzes in Deutschland. Kamen Anfang 2021 noch 14 E-Autos auf einen Ladepunkt, waren es nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie zuletzt 23. Mercedes-Benz kündigte an, weltweit 10.000 Stationen bis zum Ende des Jahrzehnts aufzubauen. VW will mit verschiedenen Partnern bis 2025 gut 45.000 Schnellladepunkte einrichten. Tesla betreibt nach eigenen Angaben bereits 40.000 weltweit.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine Million Ladestationen aufzubauen. Laut Bundesnetzagentur kamen zuletzt binnen eines Jahres rund 17.000 dazu. Ginge es in diesem Tempo weiter, wäre das Ziel erst in etwa 50 Jahren erreicht. Das Kabinett beschloss daher im Oktober, mit 6,3 Milliarden Euro den Ausbau zu beschleunigen.

