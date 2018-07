Nachdem die Meldungen über einen Führungswechsel bei Fiat-Chrysler und Ferrari am Samstag mehr als überraschend kamen, ist der Gesundheitszustand von Sergio Marchionne noch immer das wichtigste Thema in den italienischen Medien. Die Meldungen aus dem Krankenhaus in Zürich seien besorgniserregend, hieß es immer wieder, ohne dass bis jetzt offiziell Details bekannt wurden. Das Unternehmen teilte mit, nach Komplikationen infolge einer Schulteroperation habe sich der Zustand des 66-Jährigen deutlich verschlechtert.

Zugleich gibt es viel Anerkennung für die Verdienste der Nummer Eins unter den italienischen Managern. Marchionne habe Fiat und damit letztlich den gesamten Automobilstandort Italien vor dem Untergang bewahrt, sein Abschied sei das Ende einer Epoche, schreiben italienische Zeitungen. Der Unternehmenswert von Fiat habe sich unter dem sehr salopp auftretenden Manager vervielfacht. Zum Ende der Ära Marchionne sei Fiat-Chrysler schuldenfrei. Aus einem national aufgestellten Unternehmen sei ein echter Weltkonzern geworden.

Die schnellen Nachfolgeentscheidungen werden allgemein als Zeichen der Kontinuität gewertet. Mit dem Abschied des in den Abruzzen geborenen Marchionne ist Fiat allerdings noch internationaler geworden. Dass der Italo-Kanadier zuletzt sogar einen Teil der Jeep-Produktion nach Italien holte, wird ihm hierzulande hoch angerechnet. John Elkann, der Enkel des legendären früheren Fiat-Chefs Gianni Agnelli, schrieb in einem Brief an die Mitarbeiter, Sergio Marchionne sei "der Größte" gewesen.