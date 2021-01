Der US-Autohersteller General Motors strebt eine Abkehr von Verbrennungsmotoren bis zum Jahr 2035 an.

Künftig sollten alle Autos mit Elektromotoren fahren und keine Abgase mehr produzieren, erklärte der Konzern in Detroit. General Motors wolle dazu beitragen, eine grünere und bessere Welt zu schaffen, erklärte Konzernchefin Barra. GM steckt sich damit ehrgeizigere Klimaziele als andere Autobauer. Allerdings stehen in den USA die Autokonzerne unter besonderem Druck. So hat etwa der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat Kalifornien angekündigt, ab 2035 keine neuen Benziner und Dieselwagen mehr zuzulassen. General Motors ist der größte Autobauer der USA. Zu dem Konzern gehören Marken wie Chevrolet, GMC und Cadillac.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.