Im Beisein von Bundeskanzlerin Merkel wird heute die Automobil- und Verkehrsmesse IAA Mobility in München eröffnet.

Merkel will am Nachmittag zu den versammelten Automanagern sprechen und sich anschließend in einem kurzen Rundgang einen Eindruck von neuen Elektrofahrzeugen und Technologien verschaffen.



Im Mittelpunkt der Messe soll nicht mehr nur die Automobilbranche, sondern die Vernetzung verschiedener Verkehrsträger stehen. Unter den Ausstellern sind zum ersten Mal auch 70 Fahrradhersteller.



Rund um die Veranstaltung werden zahlreiche Aktionen von Umweltschützern erwartet. Das Bündnis "Aussteigen" kritisierte die Veranstaltung als - Zitat - "grünes Täuschungsmanöver" der Autolobby.

