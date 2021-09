In München startet heute die Internationale Automobilausstellung mit neuem Konzept als Verkehrsmesse IAA Mobility.

Im Mittelpunkt soll nicht mehr nur die Automobilbranche, sondern die Vernetzung verschiedener Verkehrsträger stehen. Heute stellen sich die Autohersteller und Zulieferer der Presse. Morgen wird Bundeskanzlerin Merkel die Messe offiziell eröffnen. Dann sind auch erstmalig Probefahrten mit neuen Automodellen möglich. Fahrräder und E-Scooter werden in den Messehallen und in der Stadt ebenfalls präsentiert und können von Besuchern getestet werden. Unter den Ausstellern sind zum ersten Mal auch 70 Fahrradhersteller.



Daimler-Vorstandschef Källenius stellte im Vorfeld der Messe klar, dass er zwar eine Entspannung, aber noch kein Ende der Halbleiter-Krise erwartet. Er hoffe, dass es im vierten Quartal besser werde. Aber die Nachfrage nach Halbleitern werde auch nächstes Jahr höher sein als die weltweite Produktionskapazität. Das sei ein strukturelles Problem und habe nichts mit der Coronapandemie zu tun, so der Daimler-Chef.

