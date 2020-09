Bei dem Spitzengespräch von Regierung und Industrie zur Lage der Automobilbranche sind Entscheidungen über weitere Hilfen zunächst offen geblieben.

Wie Regierungssprecher Seibert nach der Videokonferenz gestern Abend in Berlin mitteilte, wird nun in Arbeitsgruppen geprüft, wie die Branche unterstützt werden kann. Dabei soll es vor allem um eine mögliche Kapitalstärkung der meist mittelständischen Zulieferer-Industrie gehen. Die von der CSU geforderte Kaufprämie auch für PKW mit modernen Verbrennungsmotoren wird in einem Beschlusspapier nicht erwähnt.



Unternehmen und Zulieferer in Deutschland leiden seit längerem unter einem Absatzeinbruch und strukturellen Problemen, die durch die Corona-Pandemie verstärkt wurden.

