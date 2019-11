Die Bundesregierung und die Autoindustrie haben sich auf eine höhere Kaufprämie für Elektroautos verständigt. Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, übernehmen beide Seiten wie bisher jeweils zur Hälfte die Kosten. Die Kaufprämie solle dabei bis Ende 2025 verlängert werden. Die vor mehr als drei Jahren eingeführte Prämie ist bisher bis Ende 2020 befristet.

Für rein elektrische Autos unterhalb eines Listenpreises von 40.000 Euro werde der Zuschuss von bisher 4.000 Euro auf 6.000 Euro steigen. Für sogenannte Plug-In-Hybride soll es künftig in dieser Preisklasse statt 3.000 dann 4.500 Euro geben.



Die Einigung erfolgte am Abend auf einem Treffen im Bundeskanzleramt, auf dem Bundeskanzlerin Merkel und mehrere Minister mit führenden Vertretern der Autoindustrie beraten haben. Mit den höheren Kaufprämien soll der Verkauf von E-Fahrzeugen belebt werden. Zwar steigen die Neuzulassungen, aber auf einem niedrigen Niveau. Auf dem Gipfeltreffen in Berlin ging es neben der Kaufprämie auch darum, den Aufbau eines flächendeckenden Netzes an Ladestationen zu beschleunigen. Nach Angaben von Niedersachsens Ministerpräsident Weil sollen bis 2022 rund 50.000 neue Ladestationen entstehen.