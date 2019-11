Käufer von Elektroautos sollen auch künftig eine Prämie in Anspruch nehmen können, die zudem höher ausfällt als bisher.

Das ist ein Ergebnis des sogenannten "Autogipfels" im Kanzleramt in Berlin. So soll die Prämie für rein elektrische Autos unterhalb eines Listenpreises von 40.000 Euro von 4.000 auf 6.000 Euro steigen. Für Autos mit einem höheren Listenpreis soll der Zuschuss bei 5.000 Euro liegen. Die Prämie soll zudem bis 2025 verlängert werden. Bund und Autoindustrie wollen weiter jeweils die Hälfte der Kosten übernehmen. Damit sollen bis zu 700.000 Elektrofahrzeuge gefördert werden. In den nächsten zwei Jahren sollen außerdem zusätzlich 50.000 öffentliche Ladepunkte errichtet werden, davon übernimmt die Industrie 15.000. Zudem soll der Bau privater Ladepunkte stärker gefördert werden. Im Miet- und Wohnungseigentumsrecht soll es Erleichterungen geben.



Verkehrsminister Scheuer erklärte, es gehe darum, Elektroautos alltagstauglich zu machen. Der Präsident des Autoverbandes VDA, Mattes, sprach von einem weiteren Schritt zur Mobilität der Zukunft. An dem Treffen nahmen neben Bundeskanzlerin Merkel mehrere Bundesminister und Ministerpräsidenten teil, sowie die Chefs von Autoherstellern, Zulieferern und Gewerkschaften.