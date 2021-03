Bundeskanzlerin Merkel und Branchenvertreter beraten über den Strukturwandel in der Automobilindustrie.

An dem digitalen "Autogipfel" nehmen auch die Ministerpräsidenten mehrerer Bundesländer teil. Neben der zunehmenden Bedeutung klimafreundlicher Antriebe und dem Wegfall von Arbeitsplätzen, die am Verbrennungsmotor hängen, dürfte es auch um die Probleme der Branche in der Corona-Pandemie gehen.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.