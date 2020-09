Bei dem Spitzengespräch von Regierung und Industrie zur Lage der Automobilbranche sind Entscheidungen über weitere Hilfen zunächst offen geblieben. Bis zum nächsten Gipfel im November sollen aber zusätzliche Hilfen für die Branche geprüft werden.

Wie Regierungssprecher Seibert nach einer Videokonferenz am Abend in Berlin mitteilte, wurden Arbeitsgruppen eingesetzt, die Möglichkeiten für zusätzliche Hilfen für die Branche prüfen sollen. Die von der CSU geforderte Kaufprämie auch für PKW mit modernen Verbrennungsmotoren wird in dem Beschlusspapier nicht erwähnt. Ein nächstes Treffen wurde für November vereinbart. Bis dahin soll erörtert werden, wie zum Beispiel die Finanzierung von Zulieferfirmen gesichert werden kann.



Die Spitzenrunde verabredete außerdem, den digitalen Wandel rund ums Auto voranzubringen sowie das autonome Fahren. Das Ladenetz für Elektroautos soll kundenfreundlicher werden. Im Vorfeld hatte vor allem die CSU Kaufprämien für Autos mit modernen Verbrennungsmotoren gefordert. Davon ist im Abschlusspapier nicht die Rede.



Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte, die anstehenden Herausforderungen seien weiterhin offen. Der SPD-Politiker hält staatliche Unterstützungsleistungen

über kurz oder lang für geboten. Weil sitzt als Regierungschef und Vertreter des zweitgrößten Aktionärs Niedersachsen im Aufsichtsratspräsidium von Volkswagen.

Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Müller, meinte, die Politik sei sich der angespannten Lage der Branche bewusst. Zentrales Thema sei die Zukunft des automatisierten Fahrens. Das Verkehrsministerium bereite ein Gesetz vor, auf dessen Grundlage fahrerlose Fahrzeuge im Regelbetrieb unterwegs sein können. Die Industrie werde sich zudem an der Entwicklung von datenbasierten Verkehrssystemen beteiligen.

Kritik am Gipfel von Nicht-Regierungsorganisationen

Die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“, die Deutsche Umwelthilfe und die Nicht-Regierungsorganisation Lobby-Control kritisierten die Treffen mit Branchenvertretern im Kanzleramt als „Autoklüngel-Gipfel“. Dabei habe nur die mächtige Autolobby Zugang, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung zusammen mit vier weiteren NGOs. Gerade wenn es um die Folgen des Abgasskandals und der Klimakrise gehe, müssten auch Vertreter aus Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden sowie anderen Verkehrsbranchen eingebunden werden.



Nach der Ansicht des Parteichefs der Linken, Riexinger, muss die Bundesregierung beim Autogipfel größer denken. Es sei klar, dass die Konzerne künftig nicht einfach genauso viele Autos produzieren könnten wie früher. Daher brauche es auch eine Förderung nachhaltiger Verkehrssysteme – diese stünde beim Autogipfel bislang jedoch nicht auf der Agenda.



Vor dem eigentliche Beginn des Gipfels hatten sich Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace und anderen Umweltschutzorganisationen vor dem Kanzleramt versammelt, um gegen den Autogipfel zu protestieren. „Raus aus dem Verbrenner“ und „Klimaschutz jetzt“ forderten die Umweltschützer.

