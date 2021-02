Der Autohersteller Daimler will seine Nutzfahrzeugsparte abspalten und bis Ende dieses Jahres an die Börse bringen.

Wie das Unternehmen mitteilte, veranlassten Vorstand und Aufsichtsrat die Prüfung einer Ausgliederung und die Vorbereitung eines Börsengangs von Daimler Truck in Frankfurt am Main. Dadurch soll das bisherige Daimler-Geschäft in zwei unabhängige Unternehmen aufgeteilt werden. Daimler selbst soll in Mercedes-Benz umbenannt werden.



Die vollständigen Details zur finanziellen und technischen Umsetzung stehen laut Daimler noch nicht fest. Endgültig beschlossen werden soll der Schritt auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im dritten Jahresquartal.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.