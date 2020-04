Die für den Nachmittag geplanten Gespräche der Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg über mögliche Auto-Kaufprämien sind verschoben worden.

Man wolle den Termin später nachholen, erklärte die Staatskanzlei in Hannover. Die Regierungschefs Weil (SPD), Söder (CSU) und Kretschmann (Grüne) hatten ursprünglich in einer Video-Konferenz über Vorschläge zur Unterstützung der Autoindustrie in der Corona-Krise beraten wollen.



Zuvor hatte sich der Verband der Deutschen Automobilindustrie für Kaufprämien für Diesel- und Benzin-Fahrzeuge ausgesprochen. VDA-Präsidentin Müller sagte im Deutschlandfunk, es sei sinnvoll, die bisher nur für Elektro- und Hybridfahrzeuge gezahlte Prämie auf Autos mit Verbrennungsmotoren auszuweiten. Auch moderne Dieselmotoren würden einen erheblichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten.