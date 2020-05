Volkswagen und der US-Autobauer Ford vertiefen ihre Zusammenarbeit.

Der Aufsichtsrat von VW gab sein Einverständnis für mehrere Projekte. Vorgesehen ist, dass Ford ein E-Auto für den europäischen Markt anbietet, in dem der so genannte Modulare Elektrobaukasten von Volkswagen als Grundtechnologie zum Einsatz kommt. Ford soll zudem einen mittelgroßen Pick-up entwickeln, den die VW-Nutzfahrzeug-Sparte in ausgewählten Märkten anpasst.



In zwei weiteren Fahrzeugprojekten ist VW nach eigenen Angaben verantwortlich für die Entwicklung eines Stadtlieferwagens, während Ford die Planung für einen Transporter übernimmt. Die Verträge sollen demnächst unterschrieben werden.