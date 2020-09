Der deutsche Automobil-Zulieferer Schaeffler will bis Ende 2022 rund 4.400 weitere Stellen abbauen.

In einer Mitteilung am Firmensitz Herzogenaurach hieß es, betroffen seien im wesentlichen zwölf Standorte in Deutschland und zwei im europäischen Ausland. Der Konzern begründete den Stellenabbau mit der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.



Die Automobilbranche befindet sich in einer Krise. Deutsche Hersteller hinken bei der Umstellung auf Elektromobilität im internationalen Vergleich hinterher. Zudem hat die Corona-Pandemie den Absatz einbrechen lassen. Bund und Länder lassen deshalb prüfen, wie Hersteller und Zulieferer stärker als bisher unterstützt werden können. Beim sogenannten Autogipfel mit Vertretern der Branche wurden dazu gestern entsprechende Arbeitsgruppen eingesetzt.

