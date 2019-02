Zur Aufklärung von Einbruchsserien oder zur Sicherung von Großveranstaltungen erfasst die Polizei bei Bedarf Nummernschilder vorbeifahrender Autos, um sie mit bestehenden Fahndungsdaten abzugleichen. Doch diese Praxis verstößt in drei Bundesländern teilweise gegen Grundrechte. Das Bundesverfassungsgericht fordert Nachbesserungen bis Ende des Jahres.

Bei dem Kennzeichen-Abgleich werden mit speziellen Geräten an der Fahrbahn die Nummernschilder aller vorbeifahrenden Autos gespeichert - inklusive Ort, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung. Ergibt der automatisierte Abgleich mit den Fahndungsdaten keinen Treffer, werden die Daten sofort wieder gelöscht. Dennoch sehen die Karlsruher Richter darin einen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung - und dieser sei nur teilweise gerechtfertigt.



Bayern nutzt den Kennzeichen-Abgleich zum Grenzschutz. Hier bemängelt das Gericht, dass der Freistaat gar keine Kompetenz habe, um in diesem Bereich Gesetze zu erlassen. Baden-Württemberg und Hessen wurden aufgefordert, die Fahndungsdaten, mit denen die Nummernschilder abgeglichen werden, enger einzugrenzen.



Dennoch können die Vorschriften vorerst in Kraft bleiben. Bis spätestens Ende 2019 müssen sie allerdings nachgebessert werden. Geklagt hatten betroffene Autofahrer und dies auch nur gegen Vorschriften in den drei genannten Bundesländern. Auch in den Polizeigesetzen anderer Länder ist der Kennzeichen-Abgleich vorgesehen.