Der französische Autokonzern Renault hat sich nach dem Scheitern der Fusion mit Fiat Chrysler enttäuscht gezeigt.

Die Offerte sei zeitgemäß gewesen und hätte ein "europäisches Kraftzentrum" in der Automobilbranche geschaffen, teilte Renault in einer Stellungnahme mit. Man glaube weiter an die Attraktivität der Allianz.



Fiat Chrysler hatte in der Nacht erklärt, die politischen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Zusammenschluss seien in Frankreich derzeit nicht gegeben. Der französische Finanzminister Le Maire sagte, Fiat Chrysler sei nicht bereit gewesen, den Renault-Partner Nissan in die Pläne miteinzubeziehen. Frankreich hält rund 15 Prozent an der Renault-Gruppe.