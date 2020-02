Die Regierung Frankreichs hat den Autobauer Renault vor dem Abbau von Stellen im Heimatmarkt gewarnt.

Der französische Staat werde seine Rolle als Aktionär wahrnehmen und sicherstellen, dass die anstehenden Entscheidungen über Einsparungen sich nicht gegen Arbeitsplätze und Produktionsstätten in Frankreich richten, sagte Finanzminister Le Maire in Brüssel.



Renault hatte im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit zehn Jahren Verluste verzeichnet, vor allem wegen der Turbulenzen des Firmenpartners Nissan nach Veruntreuungsvorwürfen gegen den früheren Konzernchef Ghosn. Die Führung von Renault kündigte deshalb Sparmaßnahmen an. Nissan will massiv Personal abbauen, um das Überleben der Marke zu sichern.