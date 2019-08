Der TÜV-Verband lehnt die von Bundesverkehrsminister Scheuer geplanten Änderungen bei der Führerscheinprüfung zur Aufwertung von Automatikfahrzeugen ab.

Der Geschäftsführer des TÜV-Verbands, Bühler, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Scheuer erweise der Verkehrssicherheit auf deutschen Straßen einen Bärendienst, wenn Fahrschülerinnen und -Schüler ihre Prüfung künftig in einem Automatikwagen machen könnten und für einen Schaltwagen nur noch ein Zusatztraining absolvieren müssten. Bei der zunehmenden Verkehrsdichte, neuen Fahrzeugen wie E-Scootern und zusätzlicher Technik in den Fahrzeugen nähmen die Anforderungen an die Fahrer zu.



Wer bisher seine Führerscheinprüfung mit einem Automatik-Auto macht, darf kein Auto mit einer manuellen Schaltung fahren, sondern muss eine zusätzliche praktische Prüfung auf einem Auto mit Schaltgetriebe absolvieren. Das Verkehrsministerium will mit den geplanten Änderungen den Wandel hin zur E-Mobilität beschleunigen.