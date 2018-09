Nordrhein-Westfalens erste Teststrecke für automatisiertes Fahren im öffentlichen Straßenverkehr wird heute in Betrieb genommen.

Ihr Weg führt 20 Kilometer weit über Autobahnabschnitte, Brücken und Tunnel von Meerbusch bis in die Düsseldorfer Innenstadt. Die Testphase soll bis Juni 2019 laufen. Ziel ist zunächst das Sammeln von Daten. Bis auf Weiteres werden zudem Menschen hinterm Steuer sitzen. Lediglich in einem Parkhaus wird versuchsweise auf den Fahrer verzichtet. Dort sollen Testwagen den Weg zur Parklücke selbstständig finden und schließlich auch einparken.



An dem Projekt beteiligt ist unter anderem die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen.