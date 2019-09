Die Deutsche Umwelthilfe hat die Macher der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main scharf attackiert.

Die IAA sei eine Kriegserklärung an den Klimaschutz, teilte der Verein mit. Die Messehalle sei voll von "übermotorisierten Stadtpanzern". Zugleich sei unter den 20 meistverkauften Elektroautos weltweit kein einziges deutsches Modell. Die Autoindustrie müsse endlich Verantwortung übernehmen.



Der europäische Autobauer-Verband (Acea) verlangte von der Politik deutlich mehr Anstrengungen zum Ausbau der Infrastruktur für alternative Antriebe. Der Acea-Präsident und Chef der französischen Opel-Mutter PSA, Carlos Tavares, sagte, man biete eine immer weiter wachsende Auswahl an alternativ angetriebenen Autos für die Kunden. Die Regierungen in der EU müssten sich dieser Geschwindigkeit anpassen, indem sie ihre Investitionen in die Infrastruktur dramatisch aufstockten.



Einer Studie des Verbands zufolge gab es 2018 in der gesamten Europäischen Union weniger als 145.000 Ladepunkte für Elektroautos. 2030 würden mindestens 2,8 Millionen benötigt, heißt es.