Der Autohersteller BMW hat einen Zeitplan für das Wiederanfahren seiner Produktion bekanntgegeben.

Ab dem 4. Mai sollen zunächst das Motorradwerk in Berlin und ein Autowerk in den USA schrittweise wieder die Arbeit aufnehmen. Die Autoproduktion im bayrischen Dingolfing werde am 11. Mai wieder beginnen, teilte das Unternehmen mit. Das Stammwerk in München und die Produktionsstätten in Leipzig und Regensburg sollen je nach Marktentwicklung frühestens am 18. Mai folgen.



In München, Dingolfing, Regensburg und Leipzig sind rund 20.000 BMW-Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die BMW-Motorenwerke sollen schon am kommenden Montag wieder mit der Produktion beginnen.