Der US-Automobilkonzern Ford will einem Medienbericht zufolge seinen ersten vollelektrischen Kleinwagen in Deutschland bauen.

Wie das Branchenmagazin Automobilwoche unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, ist die Entscheidung auf das Werk in Köln gefallen. Im Gespräch seien zuvor auch Werke im Saarland, Spanien und Rumänien gewesen. Die bisherige Produktion des Kleinwagens Fiesta in Köln soll bis 2024 auslaufen. Die E-Autos werden dann in Zusammenarbeit mit VW gebaut. Ein weiterer Abbau von Arbeitsplätzen bei Ford in Köln ist laut einem WDR-Bericht dennnoch wahrscheinlich, da für E-Autos weniger Bauteile gebraucht werden. Ford will die Pläne dem Bericht zufolge in der kommenden Woche offiziell bekanntgeben.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.