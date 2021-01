Der amerikanische Autohersteller Ford hat angekündigt, seine drei noch verbliebenen Produktionsstandorte in Brasilien zu schließen.

Nach Einschätzung der Agentur Bloomberg dürften dadurch 5.000 Stellen wegfallen. In einer Erklärung des Unternehmens heißt es, die Corona-Pandemie habe zu einem schweren Einbruch der Verkaufszahlen geführt. Der Verband der Kraftfahrzeughersteller geht davon aus, dass Ford im Vergleich zu 2019 fast 40 Prozent weniger Autos verkauft hat.



Der US-Autobauer hatte bereits im Februar 2019 sein ältestes Werk in Brasilien geschlossen, in dem mehr als 3.000 Menschen gearbeitet hatten. Dies wurde damals mit einer weltweiten Umstrukturierung begründet.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.