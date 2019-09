VW-Chef Herbert Diess hat sich wenige Tage vor der Internationalen Automobilausstellung (IAA) mit der Auto-Kritikerin Velo zu seinem Streitgespräch in Frankfurt getroffen. Velo, Sprecherin des Protestbündnisses „Sand im Getriebe, warf Diess vor, aus Profitgründen zu viele klimaschädliche SUVs anzubieten. Diess wies auf den Ausbau der Elektromobilität seines Konzerns hin.

"Der jetzt geführte gesellschaftliche Diskurs ist der Beginn eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels", sagte Velo in der Debatte der Berliner "Tageszeitung". Sie warf VW-Chef Diess vor, keine Konzepte zum Umbau der Mobilität zu haben. "Das Leben in den Städten kann nur verbessert werden, wenn das Auto zurückgedrängt wird", erklärte Velo. VW-Chef Diess warb um Verständnis und verwies auf die geänderte Konzern-Strategie. Das Unternehmen habe sich klar zum Ausbau der Elektromobilität verpflichtet, sagte Diess. Es sei weit mehr als ein Feigenblatt, in einem Zeitraum von etwa zehn Jahren rund die Hälfte der Flotte auf elektrische Antriebe umzustellen. "Wir meinen das ernst", betonte der Manager. Ein wirklicher Durchbruch bei der Reduzierung von CO2 im Verkehrssektor sei nur mit Elektromobilität erreichbar.

Proteste zur IAA angekündigt

Das Streitgespräch fand wenige Tage vor Beginn der Internationalen Automobilausstellung (IAA) statt, gegen die Klimaschützer Proteste angekündigt haben. Für Samstag sind eine Großdemonstration gegen die IAA und eine Fahrrad-Sternfahrt geplant. Die Veranstalter erwarten 20.000 Teilnehmerinnen. Die Organisationen Attac und "Sand im Getriebe" wollen am Sonntag mit Blockade-Aktionen für eine radikale Verkehrswende demonstrieren. „Dazu sind wir auch bereit, die Grenze des legalen Protests zu übertreten, kündigte Velo vor dem Streitgespräch mit Diess an. "Wir haben eine hochgradig kriminelle Autoindustrie und völlig unfähige Verkehrsminister, ein mafiös gestricktes Konglomerat.



Auch Umweltverbände haben ihre Kritik an der Autobranche bekräftigt. Das Aktionsbündnis "Aussteigen" forderte die Hersteller zur sofortigen Abkehr vom Verbrennungsmotor auf. Sie müssten sich umgehend auf Elektrofahrzeuge konzentrieren und die laufende Entwicklung weiterer SUVs oder sonstiger Verbrenner-Modelle beenden. Dem Bündnis haben sich ADFC, BUND, Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace, Campact, Naturfreunde Deutschlands und der Verkehrsclub Deutschland angeschlossen.

SUV: Symbol für verfehlte Verkehrspolitik

Autoindustrie und Autofahrer sollten nach Auffassung der Umweltschutzverbände für den Klimaschutz auf SUVs verzichten. Erstmalig könnten in diesem Jahr mehr als eine Million Neuwagen dieses Typs auf die deutschen Straßen rollen. Der Verband der Automobilindustrie verweist auf die hohe Nachfrage der Kunden. Die Autokonzerne verdienen mit SUVs mehr Geld als mit Kleinwagen.

"Instrumentalisierung" von Unfall

In Berlin-Mitte hatte ein schwerer Unfall eines SUV mit vier Toten eine bundesweite Debatte über die großen PKW ausgelöst. Bezirksbürgermeister von Dassel von den Grünen hatte nach dem Unfall für ein Verbot der Geländewagen in Innenstädten plädiert und die SUV als "panzerähnliche Autos" bezeichnet. Greenpeace nannte die Fahrzeuge ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer. Politiker von CDU und FDP sprachen sich gegen eine "Instrumentalisierung" des Unfalls aus. Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund wies die Forderungen zurück.