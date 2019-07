Der Autohersteller Volkswagen und der US-Konzern Ford weiten ihre Zusammenarbeit aus.

Das kündigte VW nach einer Sitzung des Aufsichtsrats in Wolfsburg an. Details der Allianz sollen heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in New York bekanntgeben gegeben werden. Bisher kooperieren die Unternehmen im Bereich leichter Nutzfahrzeuge und Pick-ups, um Hunderte Millionen Euro in der Entwicklung zu sparen. Wie mehrere Agenturen berichten, könnten Volkswagen und Ford womöglich auch bei der Elektromobilität und dem autonomen Fahren kooperieren.