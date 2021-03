Der Autohersteller Volkswagen will in den kommenden Jahren ein Netz eigener Batteriezellfabriken aufbauen.

Neben der Produktion am deutschen Standort in Salzgitter sollen fünf weitere Werke hinzukommen, teilte VW mit. Eine Fabrik soll in Schweden errichtet werden, im Gespräch ist auch eine mögliche Fertigung bei Seat in Spanien. VW-Betriebsratschef Osterloh fordert für Deutschland noch einen zweiten Standort. Die von Volkswagen angekündigten Investitionen gelten auch als Reaktion auf die Pläne des US-Elektroautoherstellers Tesla, der nahe Berlin ein Werk errichtet.

