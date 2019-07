Die Autobauer Volkswagen und Ford weiten ihre Zusammenarbeit auf die Geschäftsfelder autonomes Fahren und Elektroautos aus.

Die beiden Bereiche gelten als Schlüsseltechnologien für die Zukunft der Branche, sind aber mit hohen Entwicklungskosten verbunden. Wie die beiden Unternehmen in New York mitteilten, will VW insgesamt 2,6 Milliarden Dollar in eine Technologieplattform des US-Konzerns investieren. Im Gegenzug wird Ford eine von Volkswagen entwickelte Plattform zur Herstellung von Elektroautos nutzen. Die beiden Autohersteller kooperieren bereits bei leichten Nutzfahrzeugen.